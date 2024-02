Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (29), o prefeito de Muçum, Mateus Trojan, disse não ter uma data exata sobre o prazo para conclusão das novas casas das pessoas que perderam os seus lares na enchente que assolou a cidade em setembro do ao passado. No entanto, assegurou que as moradias aprovadas pela Defesa Civil Nacional estão avançando e espera-se que os recursos sejam liberados em breve.