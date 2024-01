A tragédia provocada pela chuvarada no município de Muçum, no Vale do Taquari, em setembro do ano passado, tirou a vida de 17 pessoas e provocou danos em propriedades. No evento climático que mobilizou o Rio Grande do Sul, Muçum também viu sua história ameaçada quando a água invadiu o museu e arrastou peças do acervo cultural do município, que era mantido e exibido na Casa de Cultura Padre Lucchino Viero.