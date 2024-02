Confirmada para final de março a entrega das primeiras casas temporárias construídas no Vale do Taquari pela força-tarefa encabeçada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), diz o presidente da entidade, Claudio Teitelbaum. As estruturas contaram com doações de pequenas e grandes empresas, de materiais e mão de obra.