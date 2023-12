Demorou um pouco, devido à necessidade de liberação dos terrenos, mas começam a sair do papel as moradias provisórias para atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. As primeiras unidades serão entregues até março de 2024. A força-tarefa foi montada pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), que contou com as doações de pequenas a grandes empresas.