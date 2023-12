Positivamente surpreendido, o presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Costa, identificou que foram atendidos nove dos 16 pedidos feitos ao governo federal pelos atingidos pela enchente de setembro no Vale do Taquari. Os que não foram ou foram parcialmente, porém, são os mais urgentes para as grandes empresas, que geram um número alto de empregos na região.