Se há dificuldade de liberar os financiamentos emergenciais prometidos às grandes empresas, existe outra forma de o governo federal finalmente ajudar as maiores empregadoras do Vale do Taquari atingidas pelas enchentes: agilizando e desburocratizando a devolução e o uso dos tributos pagos a mais por elas. O ponto foi muito bem levantado pelo empresário Angelo Fontana, da Fontana SA, na entrevista com o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta, no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Em resposta, o ministro disse intensificaria essa negociação com a Receita Federal e o Ministério da Fazenda.