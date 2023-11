A demora na liberação do crédito de R$ 1 bilhão prometido pelo governo federal a empresas de médio e grande porte atingidas pela enchente no Vale do Taquari foi tema de reunião do senador Hamilton Mourão (Republicanos) com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na última segunda-feira (6). Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a coluna perguntou se há esperança quanto à liberação, se ainda tem chance de ter juro zero e se os valores poderão ser emprestados por outras instituições que não o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.