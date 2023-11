Dezesseis das 20 cidades mais atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul tiveram fechamento de empregos com carteira assinada em setembro, mês da tragédia. O levantamento é do economista Oscar Frank, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), com base nos dados do Ministério do Trabalho para os municípios que tiveram calamidade pública decretada. Somando, foram extintos 1,86 mil postos de trabalho.