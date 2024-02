O Senado aprovou nesta terça-feira (27) a medida provisória 1.188/2023, que abriu crédito extraordinário R$ 360,9 milhões para minimizar os efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul em setembro do ano passado. A MP, que teve o relatório favorável da senadora Augusta Brito (PT-CE), segue agora para promulgação.