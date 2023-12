Mecânico “desde pequeno”, profissão que aprendeu com o pai, Ciro Nei Zamboni, 77 anos, é um amante e colecionador de fuscas. Não sabe ao certo quantos são, mas garante ter mais de 20 exemplares de diversos anos e modelos do automóvel. Atingido pela enchente em setembro, viu boa parte do patrimônio de valor sentimental inestimável ser atingido pela água e pela lama em Muçum.