Durante a passagem do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, pelo Estado, lideranças empresariais do Vale do Taquari estiveram reunidas na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) para intensificar a cobrança pela liberação de recursos emergenciais anunciados pelo poder público para auxiliar na recomposição dos municípios afetados pelas enchentes de setembro e que acabaram novamente atingidos pelo excesso de chuvas em novembro.