O ministro-chefe da comunicação da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, participou do programa Gaúcha Atualidade para responder dúvidas sobre medidas que o governo federal está tomando em relação às chuvas que devastaram regiões no Rio Grande do Sul. O ministro visitou alguns municípios do Estado que foram afetados desde a chuvarada do início de setembro.