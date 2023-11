Onze municípios gaúchos estão recebendo verbas para se recuperar dos temporais dos últimos meses. O repasse de R$ 4,8 milhões feito pelo governo gaúcho consta na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado e beneficia prefeituras que tiveram a situação de emergência homologada pelo governo do Estado durante os eventos climáticos ocorridos em setembro e outubro.