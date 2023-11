O temporal que atingiu boa parte do Estado nos dias 17 e 18 de novembro causou quedas de árvores e outros estragos que interrompem trechos de rodovias em várias regiões. Mais de 70 pontos chegaram a ser bloqueados parcial ou totalmente nas rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Sul. Na atualização mais recente (abaixo), são 27 trechos.