Manchetes

- Um preso fugiu da sala de contenção do Palácio da Polícia, no bairro Azenha, em Porto Alegre, na madrugada.

- O Brasil está entre os cinco países sem conflito armado que têm as piores taxas em homicídio de adolescentes e crianças do sexo masculino com idade entre dez e 19 anos. Relatório do Unicef será divulgado hoje.