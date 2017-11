Cinco argentinos morreram e outro ficou ferido no atentado realizado na terça-feira (31) em Nova York, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Argentina. De acordo com a chancelaria, as vítimas eram "da cidade de Rosario (300 km o norte de Buenos Aires) e integravam um grupo de amigos que celebrava o 30° aniversário de formatura" na cidade.