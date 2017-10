Kena Betancur / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um atropelamento deixou ao menos oito mortos e um número indefinido de feridos no centro de Manhattan, em Nova York, nesta terça-feira (31). Conforme a polícia local, o suspeito foi baleado e detido após sair do veículo portando réplicas de arma de fogo. O carro teria invadido uma ciclovia, segundo as autoridades locais. Segundo a CNN, o FBI está tratando o caso como terrorismo.

"O veículo atropelou várias pessoas na via", tuitou a Polícia de Nova York.

O comissário de polícia de Nova York, James P. O'Neill, disse que o motorista, um homem de 29 anos, dirigia uma picape no momento do incidente e invadiu na contramão a ciclovia da West Street, onde atropelou diversas pessoas. Próximo ao cruzamento com a Chambers Street, o carro bateu em um ônibus escolar. Após essa colisão, o suspeito desceu do carro portando o que pareciam ser duas armas. Policiais conseguiram deter o criminoso e, após a prisão, constataram que as armas eram réplicas.

— O método utilizado na ação indica que pode ser um ato de terrorismo — disse O'Neill, destacando que essa análise preliminar.

O'Neill afirmou que seis vítimas morreram no local e outras duas perderam a vida durante atendimento médico. O número de feridos ainda não foi confirmado, mas eles não correm risco de morte, conforme o comissário.

Também presentes na coletiva, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e o governador do Estado, Andrew Cuomo, classificaram a ação como um ato covarde.

— Esse foi um ato de terror. Um terrível ato de terror — disse de Blasio.

O prefeito e o governador disseram que o policiamento na cidade será reforçado, mas que a população não deve entrar em pânico, pois tudo indica que o atentado foi pontual e isolado. O comissário de polícia destacou que a ocorrência não está mais em andamento e que os fatos apontam que o suspeito agiu sozinho.

Em sua conta oficial no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o autor do ataque é um "doente e perturbado".

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que Trump acompanha atentamente o caso e que "nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados". Com uma população de 8,5 milhões de habitantes, Nova York, que costuma se manter em alerta de segurança elevado, é a capital financeira e do entretenimento dos Estados Unidos.