Motorista atropelou diversas pessoas em Nova York. Oito morreram no ataque DON EMMERT / AFP

Em um ano e três meses, seis países — quatro na Europa e um na América do Norte, foram alvos de atropelamentos coletivos em atentados terroristas. O mais recente aconteceu nesta terça-feira (31) no centro de Manhattan, em Nova York. Um homem dirigindo uma picape invadiu uma ciclovia e matou oito pessoas. Ele foi baleado e detido pela polícia após sair do veículo portando duas réplicas de arma de fogo.

O método escolhido pelo agressor em Manhattan foi o mesmo utilizado pelo menos oito vezes ao redor do mundo desde 14 julho de 2016. Na ocasião, um motorista avançou seu caminhão contra uma multidão em Nice, na França, durante a Festa Nacional, matando 86 pessoas e deixando mais de 400 feridos.

Relembre os outros casos onde terroristas utilizaram carros como arma:

Nova York, Estados Unidos – 31 de outubro de 2017

Um homem que dirigia uma picape invadiu uma ciclovia em no centro de Manhattan, em Nova York, atropelando diversas pessoas. Oito pessoas morreram no ataque e mais de dez ficaram feridas — o número ainda não foi confirmado. Autoridades tratam o caso como um atentado terrorista isolado.

Barcelona, Espanha – 17 de agosto de 2017

Josep Lago / AFP

Um atentado terrorista deixou 13 mortos e mais de 100 feridos em Barcelona após uma van invadir o passeio central da Rambla e atropelar vários pedestres. As vítimas foram atingidas pelo veículo na Avenida La Rambla, um dos principais pontos turísticos de Barcelona. A van passou em alta velocidade, em zigue-zague, por cerca de 530 metros, atingindo quem estava em sua rota. O Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado, por meio da agência Amaq.

Paris, França - 9 de agosto de 2017

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Um carro atropelou um grupo de militares em 9 de agosto no subúrbio de Paris, uma ação que deixou seis feridos, dois deles em estado grave. O ataque aconteceu às 8h30min (3h30min de Brasília) em Levallois-Perret, e o veículo fugiu em seguida. O atropelamento aconteceu diante de um quartel militar no centro de Levallois-Perret, informou Patrick Balkany, prefeito da cidade limítrofe com Paris.

Londres, Reino Unido - 19 de junho de 2017

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Um homem foi morto e 10 pessoas ficaram feridas após o motorista de uma van atropelar pedestres em frente a uma mesquita em Londres, em um atentado anti-islâmico. Segundo a polícia, o homem, de 48 anos, que seria o condutor do veículo, gritou que queria "matar todos os muçulmanos". O incidente aconteceu na região de Finsbury Park, no norte da cidade.

Londres, Reino Unido - 3 de junho de 2017

DANIEL SORABJI / AFP

Três homens atropelaram com uma van os pedestres na famosa London Bridge, antes de descer do veículo para esfaquear várias pessoas no Borough Market, em uma área de bares e restaurantes ao redor do mercado. A polícia matou os três terroristas. Outras sete pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque. O EI reivindicou a autoria do atentado.

Estocolmo, Suécia - 7 de abril 2017

Jessica GOW / AFP

Um caminhão atropelou várias pessoas e colidiu contra uma loja de departamentos no centro de Estocolmo, capital e maior cidade da Suécia, em 7 de abril. Relatos de testemunhas afirmam que o veículo se jogou em cima dos pedestres em uma importante rua comercial no centro da capital, a Drottningatan, e arrastou algumas delas até invadir uma loja da rede Åhléns City, pouco antes das 13h no horário local (10h de Brasília).

Londres, Reino Unido - 22 março 2017

Jefferson Botega / Agencia RBS

O britânico convertido ao Islã Khalid Masood investe seu carro contra a multidão sobre a ponte de Westminster. Quatro pessoas morreram, e cerca de 50 ficaram feridas. Em seguida, ele esfaqueia um policial, antes de ser morto diante do Parlamento. O EI assumiu a autoria do ataque.

Berlim, Alemanha - 19 dezembro 2016

ODD ANDERSEN / AFP

O tunisiano Anis Amri lança o caminhão que dirigia sobre uma feira de Natal em Berlim, deixando 12 mortos e 48 feridos. O ataque foi reivindicado pelo EI. O autor do ataque foi morto em Milão, quatro dias depois do ato na capital alemã.

Nice, França - 14 julho de 2016

VALERY HACHE,AFP / AFP