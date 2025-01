Emprego nos EUA permanece sólido e Fed pode focar na inflação

Em dezembro, a economia dos EUA manteve a tendência delineada em novembro, adicionando 256.000 empregos, um número muito maior do que o registrado no mês anterior.

"Apesar de termos herdado a pior crise econômica em décadas quando assumimos o cargo, com o desemprego em 6%, conseguimos manter a menor taxa média de desemprego de qualquer administração nos últimos 50 anos no momento de minha partida", comemorou o presidente Joe Biden, um democrata que está deixando o cargo.

O mercado não esperava tal força para o final do ano. Os analistas esperavam 154.000 novos empregos em dezembro, de acordo com uma pesquisa de consenso realizada pelo site especializado Briefing.com, abaixo do número de novembro.

No último trimestre, a criação de empregos nos EUA foi prejudicada por uma greve na fabricante de aviões Boeing e por dois furacões devastadores no sul do país. O efeito foi sentido principalmente em outubro, mas novembro já mostrou uma recuperação que continuou no último mês do ano.