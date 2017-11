A morte de Moysés Luiz Michelon, dono do Hotel Villa Michelon, no Vale dos Vinhedos, fez a prefeitura de Bento Gonçalves decretar três dias de luto na cidade. O empresário morreu na noite de terça-feira (31) no hospital Tacchini, aos 83 anos, por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar.

Junto com o irmão, Tarcísio Michelon, proprietário da rede de hotéis Dall'Onder, Moysés foi um dos principais incentivadores do turismo no município. Foi um dos fundadores do roteiro turístico do Vale dos Vinhedos e também presidente da 1ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) e da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale (Aprovale).