Moysés Luiz Michelon, dono da Villa Michelon de Bento Gonçalves, morreu na noite desta terça-feira aos 83 anos. Eles estava internado no hospital Tacchini, em Bento, e morreu por volta das 20h30min depois de sofrer três paradas cardíacas. O motivo da morte não foi informado.

O empresário, irmão de TarcísioMichelon, proprietário dos hotéis Dall'Onder, também foi presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale). O local do velório e do sepultamento não estavam confirmados até a noite desta terça.