Ataulpho Alves Junior estreou nos palcos em 1963, no Teatro Record, em São Paulo, no Programa Bossaudade, de Elizeth Cardoso, sua madrinha artística. Entre 1963 e 1969, trabalhou com o pai em shows por todo o Brasil. Ainda em 1969, gravou seu primeiro disco, um compacto simples pela gravadora Continental — segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira.

Nos anos 1990, fez turnês pela Europa, e em 1999, participou do projeto Discoteca do Chacrinha, gravado pela Universal/Polydor.

Em 2002, montou um show com Heitorzinho dos Prazeres, no qual reviveu mais de quatro décadas depois o conjunto Herdeiros do Samba, o primeiro grupo de sua carreira, com sucessos de Ataulfo Alves e Heitor dos Prazeres.