A Academia de Hollywood expulsou neste sábado (14) o produtor Harvey Weinstein, envolvido em um enorme escândalo de abusos e assédio sexual , e decidiu enviar ao mundo a mensagem de que "a era da ignorância deliberada e a cumplicidade vergonhosa" com os abusos sexuais terminou. As informações são da Agência EFE.

"O que está em questão é um problema muito grave que a nossa sociedade não aceita", acrescentam os membros da junta da Academia de Hollywood, instituição encarregada do Oscar e da qual fazem parte grandes ícones do cinema, como Tom Hanks, Whoopi Goldberg e Steven Spielberg.

O escândalo de Weinstein explodiu no início de outubro, quando o jornal The New York Times e a revista The New Yorker revelaram o histórico de assédios sexuais supostamente cometidos durante décadas por um dos produtores mais conhecidos e poderosos de Hollywood.