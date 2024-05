O surfista e ex-BBB Lucas Chumbo compartilhou, em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (10), que não pôde estar presente no aniversário da filha Maitê, que completou dois aninhos na quinta-feira (9). A pequena é fruto do casamento do atleta com a advogada Monise Alves. Eles também são pais de Zion, nove meses.