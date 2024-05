O barulho dos jet-skis tomou conta da área atrás do Anfiteatro Pôr do Sol, alagada pelo Guaíba, em Porto Alegre. São pelo menos 30 motos aquáticas, além de 10 lanchas e botes, mobilizados a partir de um chamado da KiteSul, em parceria com os clubes de velas Jangadeiros e Veleiros, na Capital, com o apoio de surfistas conhecidos, como Pedro Scooby e Lucas Chumbo.