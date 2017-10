O lendário cantor e pianista americano Fats Domino morreu nesta quarta-feira (25), de acordo com o site TMZ . O músico faleceu de causas naturais em Nova Orleans, cercado de familiares e amigos. Ele tinha 89 anos.

Antoine "Fats" Domino nasceu em 1928 e foi contemporâneo de ícones do rock como Chuck Berry, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Cantando e tocando piano, ficou famoso com os hits Ain't That a Shame, I'm Walking e Blueberry Hill, entre outros.