Um dos nomes mais comentados na música pop em 2017, o cantor inglês Harry Styles, ex-integrante da boy band One Direction, está no centro de uma polêmica nas redes sociais. Harry estava se apresentando em um evento beneficente em prol da luta contra o câncer de mama, em Los Angeles, no último sábado (21), quando se aproximou do público e foi alisado nas partes íntimas.