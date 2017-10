A Delegacia de Roubo e Furto de Cargas (DRFC) prendeu, na noite desta terça-feira (31), quatro pessoas da mesma família no bairro Americana, em Alvorada, na Região Metropolitana, por suspeitas de desvio de cargas de cigarro. Os detidos são um homem de 55 anos, dois de seus filhos, um com 33 anos e outro com 20 anos, e uma de suas filhas, de 20 anos. O pai e um dos filhos trabalhavam como motoristas para uma empresa terceirizada que presta serviços de transporte para a Souza Cruz. O outro irmão detido era ex-funcionário da transportadora. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia.

Conforme o delegado Sander Cajal, titular da DRFC, os fatos indicam que a família simulava roubos para desviar as cargas de cigarro. A operação desta terça-feira ocorreu após mais um suposto assalto a empresa de transportes.

— Nos últimos tempos, foi registrado um número elevado de roubos de carga a essa empresa terceirizada. A partir de informações obtidas na investigação, conseguimos o endereço de uma casa em Alvorada. No local, encontramos parte da carga roubada nesta terça — disse o delegado.

Após essa abordagem, a polícia conseguiu o endereço de outra residência que seria utilizada pelos criminosos no mesmo bairro. No imóvel, foram apreendidos mais uma parte da carga roubada nesta terça, dois revólveres e uma pistola _ todos com munição _ e uma caixa de cigarros vazia de um lote que foi roubado em outra data. A polícia também encontrou no imóvel a caixa de um dos aparelhos celulares roubados de um depósito de cargas da empresa Latam, no bairro Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, em junho deste ano.

Os detidos foram encaminhados para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Porto Alegre, onde aguardam vaga no sistema prisional. Eles responderão por crimes como receptação, posse irregular de arma de fogo e posse ilegal de arma com numeração adulterada.

— Nessa segunda casa, também foi encontrado um veículo Fiat Fiorino que bate com as descrições de um carro que estaria sendo usado em roubos na Região Metropolitana — disse Cajal.