JUAN MABROMATA / AFP

O favoritismo e a vantagem estavam com o River Plate. E tudo parecia ainda mais definido após os gols de Scocco e Montiel, com 23 minutos de partida. Mas que nada: o Lanús conseguiu uma virada histórica, bateu o gigante argentino por 4 a 2 e garantiu a classificação à inédita final da Libertadores. De quebra, também definiu a decisão na sua casa: dono da melhor campanha entre os semifinalistas, recebe Grêmio ou Barcelona-EQU em La Fortaleza no dia 29 de novembro, no jogo de volta da final.

O segundo encontro entre os argentinos mostrou tudo que a Libertadores tem de melhor. De forma fulminante, o River Plate não deixou o Lanús criar esperanças no início e logo fez dois gols. Scocco, aos 18, marcou de pênalti, e Montiel aproveitou o rebote do goleiro Andrada, aos 23, para marcar de cabeça e deixar os millonarios com um pé e meio na decisão.

O duelo estava praticamente garantido para o River, até que apareceu José Sand. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o veterano atacante recebeu na área e, quase sem ângulo, acertou um belo chute para vencer Germán Lux. E, logo na saída de jogo após o intervalo, o mesmo Sand fez o segundo, em jogada rápida do ataque granate.

O que parecia uma tarefa impossível agora estava ao alcance, com apenas dois gols de desvantagem. A contagem diminuiu para um aos 17, em mais uma bela jogada ofensiva do Lanús pela direita, que parou nos pés de Lautaro Acosta na pequena área.