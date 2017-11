Finalmente o árbitro assistente de vídeo (AV) precisou entrar em ação na Libertadores 2017. Embora a utilização tenha começado na semana passada, com os jogos de ida das semifinais da competição, o recurso ainda não tinha sido utilizado efetivamente. Isso ocorreu na incrível classificação do Lanús na vitória por 4 a 2 sobre o River Plate , nesta terça-feira (31).

O lance crucial ocorreu no segundo tempo. Antes disso, na etapa inicial, o River Plate abriu vantagem de 2 a 0 e parecia que a classificação estava encaminhada. Entretanto, a reação inesperada aconteceu. O Lanús fez o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto surgiu em um pênalti que o árbitro colombiano Wilmar Roldán não viu. O zagueiro do River Plate puxou a camisa do atacante Pasquini dentro da área. A ingenuidade do defensor durou menos de dois minutos, até que que o juiz tomasse a decisão acertada de marcar a penalidade com o auxílio dos monitores.