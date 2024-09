O clima da maratona das retomadas está no ar

A 39ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre será uma corrida pela retomada do Rio Grande do Sul. Pode até ser clichê dizer que a corrida é a vida em movimento. Nesse caso, nada melhor do que termos corredores de praticamente todos os estados brasileiros e de outros 19 países espalhando vida pelas ruas da capital gaúcha.



Podemos falar da vida em movimento porque as pessoas estarão correndo por pontos turísticos da cidade. Além disso, a prova passa por diversos locais que estiveram debaixo d'água durante a enchente de maio, como o interior do Mercado Público — um símbolo do Centro Histórico.