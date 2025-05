Copom eleva juro em linha com expectativa, mas cria suspense total para próximos passos

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária).

Desde a última segunda-feira (5), estava consolidada a expectativa de uma alta de 0,5 ponto percentual no juro básico, que o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou nesta quarta-feira (7). A elevação de 14,25% para 14,75% não surpreendeu ninguém, mas a direção do Banco Central (BC) guardou suspense para as próximas reuniões.