Interferências do VAR, demora exagerada, gols anulados e pênalti marcado: a arbitragem de Inter x Maracanã

Colorado venceu o Maracanã por 1 a 0 na noite da última terça-feira (29). Renan Mattos / Agencia RBS

Bastante se falou da arbitragem após o jogo entre Inter e Maracanã. Ainda assim, não houve erro grave que interferisse no resultado. Revisões demoradas aconteceram, mas todas chegaram à decisão correta.

Com o VAR, o impedimento milimétrico de Wesley foi corretamente assinalado. Ele também sofreu o pênalti desperdiçado por Alan Patrick e que foi muito bem marcado sem necessidade de auxílio do árbitro de vídeo. Lance claro, com contato no joelho após o drible.

Logo depois, o gol de Raikkonen foi anulado por toque de mão do atacante. O número de ângulos usados pela arbitragem para a tomada de decisão foi grande, mas considero que o toque aconteceu. Seguindo esse roteiro, o único gol validado do Inter também foi bem checado e confirmado.

Atuação correta do árbitro baiano

Ficou evidente que o árbitro teve atuação segura, sem interferir no placar. Injusto seria responsabilizá-lo em um jogo que quem teve o pior desempenho da noite foi o Inter. Lamentações sobre o apito servem mais como cortina de fumaça. Hoje, o que realmente faltou foi futebol. O adversário era inexpressivo, e o Inter tem a obrigação de ser superior, de ter melhores estatísticas e de ser efetivo.

Discursos ou narrativas buscando inimigos é brigar com a realidade. A atuação do baiano Bruno Vasconcelos foi tecnicamente correta, por mais que seja necessário ressaltar que as interferências do VAR tenham sido bastante demoradas.