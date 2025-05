Petróleo cai por preocupação com o aumento da produção da Opep+

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (7) devido à preocupação gerada pelo aumento da produção de barris da Opep+ para junho, enquanto continuam as negociações entre Irã e Estados Unidos.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, declarou nesta quarta-feira que as conversas sobre o programa nuclear iraniano estavam no "caminho certo", e ressaltou que Teerã poderia ter energia nuclear civil, mas não armas nucleares.

O Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo, está submetido à política de "pressão máxima" do presidente Donald Trump, que, desde seu retorno à Casa Branca, impôs sanções a diversos atores do setor petrolífero iraniano.

Os operadores de mercado acreditam que um acordo entre Washington e Teerã poderia facilitar as exportações de petróleo iraniano, o que representa um fator de queda nos preços.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 1,66%, para 61,12 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, recuou 1,73%, para 58,07 dólares.

Além disso, "os temores sobre oferta e demanda continuam muito presentes, entre outras razões por conta das manchetes do fim de semana sobre o aumento do limite de produção da Opep+", declarou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

Arábia Saudita, Rússia e outros seis membros do bloco produzirão, em junho, 411 mil barris diários a mais do que em maio, segundo um comunicado publicado no sábado, enquanto o plano inicial previa um aumento de apenas 137 mil barris.

Esse incremento na produção ocorre em um momento em que as previsões de crescimento global e de demanda por petróleo foram revisadas para baixo devido ao impacto da ofensiva comercial de Trump.