Interferência dupla do VAR salva arbitragem em pênalti desmarcado do Inter na vitória contra o Juventude

Souza (ao fundo) foi o árbitro da partida, Mateus Bruxel / Agencia RBS

A vitória do Inter por 3 a 1 sobre o Juventude, pela sexta rodada do Brasileirão, teve um contexto de pressão extra para a arbitragem. A escolha de Flávio Rodrigues de Souza para comandar o jogo causou polêmica antes mesmo de a bola rolar, já que o árbitro havia se envolvido em erros recentes em partida do próprio Inter contra o Fortaleza.

Apesar do clima de tensão, Flávio entregou uma boa atuação no Beira-Rio, com apoio fundamental da equipe de arbitragem de vídeo. Um dos lances mais relevantes da partida envolveu uma interferência dupla do VAR.

Ainda no primeiro tempo, quando o Juventude vencia por 1 a 0, o juiz marcou falta de Giraldo sobre Bruno Tabata quase na linha da grande área. A marcação inicial, no entanto, foi equivocada. A imagem mostra que a infração aconteceu dentro da área.

Ao checar o lance, o VAR percebeu uma infração na origem da jogada, algo que já tinha sido motivo de reclamação dos jogadores do Juventude. Houve toque de braço de Enner Valencia dentro da área, ao disputar a bola com um defensor do Juventude. O movimento do atacante colorado, com o cotovelo direito aberto, caracterizou a falta de ataque.

Dessa forma, o árbitro foi chamado ao monitor, anulou a marcação inicial e assinalou a infração do atacante do Inter.