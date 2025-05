O conclave nos mostra que não controlamos o tempo

Não foram só para os cardeais, lá dentro da Capela Sistina , que o voto desta quarta-feira (7) serviu como balizador para os próximos. O primeiro e único processo de votação do dia serviu também para a multidão de fiéis, turistas e curiosos, e para nós, jornalistas, calibrarmos expectativas e controlarmos a ansiedade . Desde 2013, com a eleição de Francisco , não vivíamos um processo de conclave . Não estávamos mais acostumados.

Não é no tempo que queremos. É no tempo dos cardeais, trancafiados sob os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina. É no tempo deles e, homens e mulheres de fé, dirão que é também no tempo do Espírito Santo.