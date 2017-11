Manchetes

- O Grêmio joga neste domingo (5) na Arena contra o Flamengo às 17h. Já o Internacional volta a jogar pela Série B, nesta segunda (6), às 20h, contra o Luverdense, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

- As despesas da Casa da Dinda, um dos principais símbolos do governo do ex-presidente Fernando Collor, são mantidas, atualmente, com verba do Senado Federal.