Em quarto lugar na tabela, com 51 pontos, o Grêmio pode retomar a vice-liderança em caso de vitória. Mas, para que isso ocorra, torcerá para que o Palmeiras, com 54 pontos, e o Santos, o terceiro, com 53, percam seus jogos na rodada. Vale lembrar que o segundo colocado enfrenta o líder Corinthians, 59 pontos, em jogo que poderá reabrir a briga pelo título do Brasileirão.

No Flamengo, o técnico Reinaldo Rueda terá o importante desfalque do centroavante Paolo Guerrero. O peruano foi suspenso provisoriamente pela Fifa por 30 dias por ter sido pego em um teste de doping após o jogo com a Argentina, no dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa. Como o atacante tem de cumprir suspensão em todas as competições, não enfrentará o Grêmio.