Machado e uma mulher de 26 anos estavam em um Fiat Uno roubado no dia 24 de outubro, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com os policiais, a Brigada Militar fazia uma barreira de trânsito na região. O condutor se negou a parar e avançou. Informações preliminares dão conta de que ele chegou a atirar na direção dos policiais, mas acabou baleado. Dentro do carro foi encontrada uma pistola calibre 7.65.