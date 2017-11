De acordo com informações da Brigada Militar, Rafael da Silva Magalhães foi abordado na rua Osvaldo Aranha em um veículo Gol, com as características idênticas às descritas na denúncia. Ao ser questionado, o homem alegou que não estava com drogas. Os policiais fizeram vistoria no veículo e encontraram 24 porções de cocaína pronta para venda. Ao ser dada voz de prisão em flagrante, o homem, segundo a BM, tentou subornar os policiais oferecendo R$ 10 mil para ser liberado.