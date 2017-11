Thiellen residia em Canoas com o marido e o filho, mas foi achada morta em Gravataí Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A causa da morte de Thiellen da Cruz Fernandes, 19 anos, que teve o corpo carbonizado, ainda é um mistério. A Polícia Civil aguarda o laudo da necropsia que poderá ajudar a descobrir como a jovem foi assassinada. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Gravataí, cidade da Região Metropolitana onde ela foi achada morta em 8 de outubro. Ela tinha saído da sua casa no bairro Igara, em Canoas, três dias antes.

Conforme o delegado Felipe Borba, o laudo leva cerca de 30 dias para ser encaminhado à polícia. Como o corpo da jovem foi localizado no início do mês passado, as conclusões da necropsia devem ser remetidas nos próximos dias. O policial explica, no entanto, que o exame pode não especificar a causa da morte.

— O corpo estava carbonizado. Não se tinha certeza nem se era um corpo feminino — afirmou o delegado.

Devido ao estado em que se encontrava o cadáver, a polícia precisou pedir a realização de um exame de DNA para confirmar se era mesmo Thiellen. O material genético foi fornecido pela mãe, Márcia da Cruz Ferreira, e o resultado positivo foi obtido no fim da semana passada, no dia 27 de outubro.

Até o momento, o delegado Borba prefere não fornecer detalhes sobre o que a polícia conseguiu apurar sobre o crime e sobre a identificação de suspeitos. O policial acredita que isso poderia atrapalhar o andamento da investigação. Ele confirmou somente que a investigação teve acesso à rota percorrida pelo veículo do Uber, no qual Thiellen embarcou no dia em que desapareceu.

Em 5 de outubro, segundo familiares, a jovem disse que iria à residência de uma amiga, em Canoas, para digitar alguns currículos. No dia seguinte, pretendia distribuí-los em busca de emprego. Ela teria embarcado no veículo e seguido para Gravataí, até a parada 70. O corpo de Thiellen foi encontrado em um matagal, três dias depois. A jovem residia com o marido e o filho, de 1 ano e quatro meses.

Após identificação, mãe levou cinco dias para conseguir liberação do corpo da filha Isadora Neumann / Agência RBS