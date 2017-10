A Polícia Civil de Gravataí confirmou neste domingo (29) que o corpo encontrado carbonizado no dia oito de outubro é mesmo de Thiellen da Cruz Fernandes, desaparecida desde o dia 5 de outubro em Canoas. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Gravataí, Felipe Borba, a confirmação do DNA chegou na tarde de sexta-feira (27).

A jovem de 19 anos, que morava com os sogros, o marido e o filho de um ano e quatro meses, saiu em um Uber do bairro Igara na quinta-feira (5) e desapareceu. Aos parentes, ela teria dito que iria na casa de uma amiga preparar currículos para serem distribuídos no dia seguinte em busca de emprego.

Mãe de Thiellen, Márcia da Cruz Gomes conta que a família recebeu a notícia da confirmação do DNA no fim da tarde de sexta.

— Como já estava no fim do expediente do DML e ainda eram necessários outros procedimentos, o corpo só vai ser liberado amanhã. Agora aguardamos as investigações da polícia para entender o que aconteceu — relata.