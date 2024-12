"Presenciei vários casos de 'cura gay''', afirma ex-participante de seita liderada por guru investigado por estelionato

A polícia investiga as acusações contra o guru da Osho Rachana.

Conforme uma ex-moradora do local de 30 anos, que não quis se identificar, práticas discriminatórias eram comuns no sítio onde o grupo reside, em Viamão. Alguns deles teriam acontecido durante a pandemia de Covid-19.

— Presenciei vários casos de "cura gay" — relatou. — O papo era: a gente está trancado num sítio, a gente não vai sair logo, então "não faz sentido tu ficar com mulher, não tem porquê tu ficar com outra mulher e tu tem que ficar com um homem".