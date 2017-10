Thiellen da Cruz Fernandes sumiu de casa no dia 5 deste mês, no bairro Igara, em Canoas

Há três semanas, o desaparecimento de uma jovem em Canoas , na Região Metropolitana, intriga familiares e policiais. Na quinta-feira, dia 5, Thiellen da Cruz Fernandes, 19 anos, saiu de casa e embarcou em um Uber. Ela teria dito aos parentes que pretendia ir até a residência de uma amiga para preparar alguns currículos, que distribuiria no dia seguinte, em busca de emprego. Desde então, ela não foi mais encontrada. A polícia apura se um corpo carbonizado, encontrado em Gravataí , três dias após o sumiço, é o dela.

Mãe de um menino, de um ano e quatro meses, Thiellen estava morando no bairro Igara com o marido e os sogros. A mãe, Márcia da Cruz Ferreira, que mora no Litoral, diz que a filha não tinha motivos para desaparecer. Ela tem esperanças de que o corpo localizado não seja o da jovem.