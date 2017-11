Márcia amparada pelo marido Roberto no DML de Porto Alegre

Depois de cinco dias percorrendo Departamento Médico Legal da Capital, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, Márcia da Cruz Ferreira conseguiu na tarde desta quarta-feira (1°) o alvará que precisava para liberar o corpo da filha de 19 anos para o sepultamento — o velório será a partir das 9h desta quinta e o enterro às 14h no Cemitério Santo Antonio. Thiellen da Cruz Fernandes desapareceu de sua casa, onde morava com o sogro, o marido e o filho de um ano e quatro meses em 5 de outubro, quando saiu em uma corrida de aplicativo de transporte para ir até a casa de uma amiga fazer currículos em busca de emprego.

O calvário da dona de casa começou ainda na sexta-feira, 27 de outubro, quando ela ficou sabendo que sua amostra de DNA deu positivo na comparação com corpo carbonizado encontrado em Gravataí. Na segunda, 30 de outubro, a família protestou em frente ao DML e foi a ir até a Defensoria Pública para solicitar a liberação do corpo com o nome da jovem.