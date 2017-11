Um caminhão carregado com cascas de árvores pegou fogo, no começo da tarde desta sexta-feira (3), na BR-290, em Minas do Leão, na Região Carbonífera.

O motorista relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que percebeu o início do incêndio pelo retrovisor, na parte de trás do veículo. Ele estacionou o caminhão no acostamento, e o veículo acabou totalmente consumido pelas chamas. O condutor não se feriu.

O caminhão saiu de Encruzilhada do Sul e estava se deslocando com a carga para Montenegro, no sentido Interior-Capital.