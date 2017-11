Reprodução / Ver Descrição

Apontado como o principal líder de uma das mais violentas facções do Estado, Luís Fernando da Silva Soares Júnior, o Júnior Perneta, deixou a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) pela porta da frente, em 2015, por um erro no sistema. Desde então, não foi mais encontrado e será incluído nos próximos dias na lista de procurados da polícia internacional, a Interpol. O Rio Grande do Sul é recordista em procurados pela Interpol.

Na época, Júnior Perneta recebeu um alvará de soltura do Tribunal de Justiça do Estado e deixou a cadeia. No entanto, ele também estava preso por outro motivo. Foi flagrado em uma operação da Polícia Federal com drogas, e tinha uma segunda ordem de prisão.

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) alegou que o mandado de prisão da Justiça Federal não havia sido cadastrado no sistema e, por isso, ele foi liberado.

As últimas informações colhidas pela polícia com relação a Júnior Perneta dão conta de que ele estaria no Paraguai. O criminoso é considerado o último nome forte entre os alvos da Operação Pulso Firme, que transferiu 27 líderes de facções de presídios gaúchos para prisões federais, ainda solto.