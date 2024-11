Após assassinato de detento, entorno da penitenciária de Canoas terá reforço na segurança

Patrulhamento fixo pela Brigada Militar (BM) nas 24 horas do dia, assim como o incremento, por parte da Prefeitura de Canoas, do monitoramento por câmeras nas imediações da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) são algumas das providências imediatas definida nesta terça-feira (26), na reunião entre autoridades públicas para tratar da segurança na unidade prisional. O encontro ocorreu na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP), em Porto Alegre.