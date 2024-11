A defesa do líder de facção que foi executado a tiros dentro da Penitenciária Estadual de Canoas 3 no último sábado (23) divulgou uma nota nesta terça-feira (26). No texto, os advogados Jader Santos e Cassyus Pontes elencam todas as suas tentativas para que Jackson Peixoto Rodrigues, 41 anos, o Nego Jackson, fosse retirado da galeria para onde foi levado, onde ele havia alertado que corria risco de vida.