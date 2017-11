Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A chegada do Inter quebrou o silêncio da pacata cidade de Sorriso, no norte do Mato Grosso. Quando o voo colorado pousou no aeroporto local, por volta de 3h (2h, no horário local), a região foi acordada pelos diversos fogos de artifício e buzinaços dos colorados locais, que promoveram uma carreata até a concentração. No desembarque, a segurança não permitiu tietagem da torcida aos atletas. Houve, porém, pedidos pela entrada de Nico López no time titular.

Após o ônibus estacionar em frente ao hotel que hospeda a delegação, escoltado por viaturas da polícia militar local, cerca de 40 colorados entoaram gritos de apoio, mas não puderam se aproximar dos atletas, impedidos pelos seguranças.

Ao ver o técnico Guto Ferreira passar, um torcedor mais exaltado pediu, aos gritos, a entrada de Nico na equipe:

— Bota o Nico López para jogar — berrou, repetidas vezes o colorado.

Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Como Eduardo Sasha é dúvida para o jogo por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, as chances de o uruguaio receber uma chance contra o Luverdense, no jogo de segunda-feira (6), em Lucas do Rio Verde, são concretas. O titular ainda será reavaliado e fará novo teste neste domingo (5). Caso não possa atuar, o meia Camilo é outra alternativa possível.

A opção por se concentrar em Sorriso, que fica a 65 quilômetros do local do jogo, se deve à melhor estrutura para treinamentos em comparação a Lucas do Rio Verde. O Inter realizará o único treinamento em solo mato-grossense na tarde deste domingo (5), no Estádio Egídio José Preima, conhecido como Toca do Lobo e normalmente utilizado pelo Sorriso Esporte Clube (SEC), o time da cidade. Devido à alta presença de gaúchos na região, é esperado um bom número de torcedores no trabalho.

A tendência é que ao menos a primeira parte do trabalho ocorra com portões fechados, mantendo o mistério sobre a presença de Sasha até momentos antes do jogo. Na defesa, Danilo Silva, lesionado, dá lugar a Léo Ortiz.

O provável time do Inter terá: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; Eduardo Sasha (Nico López/Camilo), William Pottker e Leandro Damião.